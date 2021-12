Toffanin rimette a posto Delia | Belli e Soleil | «Gli artisti sono altri» – Video

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Silvia- Verissimo Ci voleva Silviare al loroAlexDuran eSorge, tre “famosi” che al Grande Fratello Vip per mesi siriempiti la bocca di assurdità e banalità senza che vi fosse messo un freno. Hanno spesso parlato di chimicaca e passione tra; passino la chimica e la passione, ma l’arte lasciamola a chi ce l’ha seriamente. La coppia ha preso parte alla puntata di ieri di Verissimo, conche ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a perdonare Alex e riprendere la loro relazione. La modella c’ha tenuto a dire che stare lontani dalla propria moglie o compagna per mesi, chiuso in una casa, non deve essere stato ...

