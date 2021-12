Todt di nuovo in Ferrari? Una delle tante speranze del Cavallino per il 2022

(Di lunedì 20 dicembre 2021)le aspettative dellaper il, con un chiaro spiraglio dopo i più che buoni risultati di quest’anno. Un, quello di ora, che cerca così di lasciarsi alle spalle gli scarsi lasciti del 2020, in forza della risalita al vertice di questa stagione. Unanno dalleper la Rossa, tra tutte il possibile ritorno di Jean. Un grande manager, per tanto tempo team principal, con il merito di aver portato il gruppo al più alto numero di trionfi nella sua storia. Una ricomparsa a Maranello che potrebbe essere, ora più che mai, significativa, ma che resta al momento solo una voce. Un’intrigante possibilità che non risulta però per nulla esclusa. Il ritorno diin ...

