Todis Salerno | annullato il recupero contro la Givova Ladies

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nientela, il 2021 della’92 si chiude con la vittoria di Boscorealeil Basket Stabia. La garail sodalizio scafatese era in programma martedì 21 dicembre alle 19:30 al PalaSport di Angri, ma la sopraggiunta indisponibilità del team avversario ha costretto la Fip ad annullare la partita, che sarà ricalendarizzata quanto prima. Le granatine si alleneranno regolarmente in questi giorni prima di Natale, quindi, e riprenderanno la preparazione in tempo per poi tornare in campo l’8 gennaio al PalaSilvestriAzzurra Cercola (quarta di ritorno). Frattanto, andranno fissati i quattro recuperi ancora in sospeso ...