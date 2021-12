Titoli Stato | Iacovoni | ‘in 2022 possibili due emissioni in dollari’

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Anche nelnella gestione del debito pubblico italiano al Tesoro “puntiamo a essere prevedibili e regolari garantendo il giusto mix fra le nostre esigenze di gestione del portafoglio e le condizioni della domanda sul mercato”: in particolare ci sarà “un impegno forte” sul dollaro “con un paio diper completare la curva dei rendimenti in dollari”. Lo sottolinea Davide, responsabile della direzione del Debito Pubblico al Mef, presentando le Linee Guida per ilin cui ha anticipato un “graduale avvicinamento al mondo retail, con la riproposizione di strumenti ben noti ma con modalità di prodotto” adeguate alla richiesta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

