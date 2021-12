The Witcher 3: la showrunner della serie Netflix svela di cosa parlerà la nuova stagione (Di lunedì 20 dicembre 2021) La seconda stagione di The Witcher è disponibile su Netflix da qualche giorno e sta ottenendo un grande successo. Proprio alla luce di questo, in molti si domandano di cosa parlerà The Witcher 3. A rispondere a questa domanda ci ha pensato la showrunner della serie, Lauren Schmidt Hissric. The Witcher 3: le anticipazioni rivelate dalla showrunner La showrunner di The Witcher ha rilasciato un'interessante intervista a Collider svelando, tra le altre cose, di cosa pelerà la terza stagione della fortunata serie tv Netflix. Lauren Schmidt Hissric ha spiegato che, pur ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) La secondadi Theè disponibile suda qualche giorno e sta ottenendo un grande successo. Proprio alla luce di questo, in molti si domandano diThe3. A rispondere a questa domanda ci ha pensato la, Lauren Schmidt Hissric. The3: le anticipazioni rivelate dallaLadi Theha rilasciato un'interessante intervista a Colliderndo, tra le altre cose, dipelerà la terzafortunatatv. Lauren Schmidt Hissric ha spiegato che, pur ...

Advertising

NetflixIT : ?? Bentornati nel Continente ?? La seconda stagione di The Witcher è ora disponibile. - NetflixIT : “Con il rispetto non si fa la storia'. Scoprite come è iniziata l’amicizia tra Geralt e Ranuncolo prima dell’arriv… - VanityFairIt : Solitario e cinico in #Tv. Taciturno e introverso anche nella vita privata. Mentre torna nei panni di un celebre mu… - Sylioh : Poche cose al mondo sono brutte come le lenti a contatto che hanno usato in The Witcher - Terrucch : @Darth_Khinerat Io no ad essere sincera, credo che il fatto che sia diversa mi rende la lettura meno scontata (?) C… -