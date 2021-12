The NuVoices Project, concerto Gospel natalizio. Martedì 21 dicembre a Cervignano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli con il tradizionale concerto Gospel natalizio. Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l’ensemble vocale e strumentale The NuVoices Project, diretto da Rudy Fantin, con l’eccezionale featuring di Leslie Sackey, cantante degli “Hallelujah Gospel Singers” di Cheryl Porter e frontman dei Soul System, vincitori della decima edizione di XFactor Italia. Il concerto L’appuntamento è per Martedì 21, dalle 20.45: c’è aria di festa per questo concerto che propone una raccolta di brani Gospel che ci calano nell’atmosfera della profonda tradizione ... Leggi su udine20 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini didel Friuli con il tradizionale. Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l’ensemble vocale e strumentale The, diretto da Rudy Fantin, con l’eccezionale featuring di Leslie Sackey, cantante degli “HallelujahSingers” di Cheryl Porter e frontman dei Soul System, vincitori della decima edizione di XFactor Italia. IlL’appuntamento è per21, dalle 20.45: c’è aria di festa per questoche propone una raccolta di braniche ci calano nell’atmosfera della profonda tradizione ...

Advertising

udine20 : The NuVoices Project, concerto Gospel natalizio. Martedì 21 dicembre a Cervignano - - RadioFvg : RT @FvgEventi: #cervignanodelfriuli #gospel #musica: THE NUVOICES PROJECT FT. LESLIE SACKEY: il concerto Gospel natalizio al Pasolini! http… - danny_italy : RT @FvgEventi: #cervignanodelfriuli #gospel #musica: THE NUVOICES PROJECT FT. LESLIE SACKEY: il concerto Gospel natalizio al Pasolini! http… - FvgEventi : #cervignanodelfriuli #gospel #musica: THE NUVOICES PROJECT FT. LESLIE SACKEY: il concerto Gospel natalizio al Pasol… -

Ultime Notizie dalla rete : The NuVoices The NuVoices Project, concerto Gospel natalizio. Martedì 21 dicembre a Cervignano Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l'ensemble vocale e strumentale The NuVoices Project, diretto da ...

Concerto Gospel natalizio con The NuVoices Project Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l'ensemble vocale e strumentale The NuVoices Project, diretto da ...

Tradizioni afroamericane e natalizie con The NuVoices Project a Cervignano UdineToday Concerto Gospel natalizio al Pasolini di Cervignano Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini di Cervignano con il tradizionale concerto Gospel natalizio. Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlou ...

The NuVoices Project, concerto Gospel natalizio. Martedì 21 dicembre a Cervignano Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli con il tradizionale concerto Gospel natalizio. Sul palco, dopo i tre ...

Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l'ensemble vocale e strumentaleProject, diretto da ...Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l'ensemble vocale e strumentaleProject, diretto da ...Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini di Cervignano con il tradizionale concerto Gospel natalizio. Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlou ...Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli con il tradizionale concerto Gospel natalizio. Sul palco, dopo i tre ...