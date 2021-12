The Ferragnez: è il titolo più visto su Amazon Prime Video (Di lunedì 20 dicembre 2021) The Ferragnez è la nuovissima docu-serie sulla famiglia Lucia-Ferragni trasmessa da Amazon Prime Video. Disponibile nella piattaforma streaming dallo scorso 9 dicembre, è diventata immediatamente un successo di pubblico, raggiungendo proprio oggi la vetta della top ten dei tioli più visti in Italia. The Ferragnez è la serie del momento. Con il debutto fissato lo scorso 9 dicembre, il nuovo prodotto targato Amazon Prime Video è tra i titoli più di successo del momento. La docu-serie che mette a nudo la famiglia Ferragni-Lucia e i vari parenti che ruotano attorno a questo nucleo famigliare, è in testa ai titoli più visti in Italia nella piattaforma streaming, a confermare quanto già era ampiamente intuibile: Chiara Ferragni e Fedez hanno conquistato ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Theè la nuovissima docu-serie sulla famiglia Lucia-Ferragni trasmessa da. Disponibile nella piattaforma streaming dallo scorso 9 dicembre, è diventata immediatamente un successo di pubblico, raggiungendo proprio oggi la vetta della top ten dei tioli più visti in Italia. Theè la serie del momento. Con il debutto fissato lo scorso 9 dicembre, il nuovo prodotto targatoè tra i titoli più di successo del momento. La docu-serie che mette a nudo la famiglia Ferragni-Lucia e i vari parenti che ruotano attorno a questo nucleo famigliare, è in testa ai titoli più visti in Italia nella piattaforma streaming, a confermare quanto già era ampiamente intuibile: Chiara Ferragni e Fedez hanno conquistato ...

