The Batman: Zoë Kravitz ha studiato gatti e leoni per i movimenti di Catwoman nelle scene d'azione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Zoë Kravitz ha svelato il modo in cui si è preparata all'interpretazione di Catwoman nel film The Batman, diretto da Matt Reeves. Per prepararsi al ruolo di Catwoman nel film The Batman, l'attrice Zoë Kravitz ha rivelato che ha studiato a lungo video di gatti. L'attrice ha condiviso qualche dettaglio della sua preparazione in una nuova intervista che le ha permesso di ripercorrere la creazione della sua versione di Selina Kyle. Zoë Kravitz ha lavorato a lungo con il coordinatore degli stunt Rob Alonzo prima di arrivare sul set di The Batman e iniziare il lavoro davanti alle telecamere. L'interprete di Catwoman ha raccontato: "Abbiamo guardato video di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Zoëha svelato il modo in cui si è preparata all'interpretdinel film The, diretto da Matt Reeves. Per prepararsi al ruolo dinel film The, l'attrice Zoëha rivelato che haa lungo video di. L'attrice ha condiviso qualche dettaglio della sua preparin una nuova intervista che le ha permesso di ripercorrere la credella sua versione di Selina Kyle. Zoëha lavorato a lungo con il coordinatore degli stunt Rob Alonzo prima di arrivare sul set di Thee iniziare il lavoro davanti alle telecamere. L'interprete diha raccontato: "Abbiamo guardato video di ...

