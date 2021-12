Terzo ponte sul Po | tra Cremona e Piacenza | un’opera non necessaria già stroncata 10 anni fa

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Costruire nuovi ponti (spesso di poca utilità) piuttosto che tenere in efficienza quelli esistenti: un vezzo poco brillante e solo italiano i cui effetti ci vengono poi ricordati quando succedono tragedie come quella delMorandi di Genova, dellevatoio di Massa Carrara e di quello ceduto sulla Milano-Meda. Nel 2005 l’impresa Centro Padane commissionò uno studio sulautostradale sul Po alla società di consulenza milanese TRT trasporti e territorio, che e dopo averlo completato definì l’investimento rischioso sotto il profilo economico-finanziario. Il calcolo dell’IRR, cioè del tasso di attualizzazione, ne rendeva infatti nullo il valore. È sorprendente quindi che ora il vecchio progetto venga rispolverato dalla nuova concessionaria dell’A21 ...

Il Fatto Quotidiano

