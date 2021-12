Terza dose, raggiunta quota 30 per cento dei pugliesi vaccinabili Campagna anti corona virus (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Terza dose di vaccino anti-Covid è stata somministrata al 30 per cento dei pugliesi, dato superiore alla media nazionale. A darne notizia è l’amministrazione regionale in giornata. La Campagna di protezione è proseguita anche di domenica. «Secondo gli ultimi dati caricati, ha ricevuto la prima dose il 2,1 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, l’88 per cento» ha fatto almeno una iniezione. In attesa delle decisioni della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il 23 dicembre a causa dell’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni in Italia e della poderosa avanzata della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna, in Puglia prosegue a ritmi ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladi vaccino-Covid è stata somministrata al 30 perdei, dato superiore alla media nazionale. A darne notizia è l’amministrazione regionale in giornata. Ladi protezione è proseguita anche di domenica. «Secondo gli ultimi dati caricati, ha ricevuto la primail 2,1 perdei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, l’88 per» ha fatto almeno una iniezione. In attesa delle decisioni della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il 23 dicembre a causa dell’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni in Italia e della poderosa avanzata della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna, in Puglia prosegue a ritmi ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Green Pass a sei mesi per spingere il booster. Stadi, ipotesi stretta ROMA - Il bivio del governo si può sintetizzare così: è meglio fissare nuove drastiche misure di contenimento, oppure è preferibile concentrare lo sforzo sulla terza dose, creando le condizioni per un obbligo di fatto del booster? A tre giorni dall'attesa cabina di regia convocata per il 23 dicembre, l'orientamento sembra decisamente propendere per questa ...

Possibile si arrivi a moltissimi casi. Ma la mortalità pare molto bassa Però cominciano a essere tanti i vaccinati, anche con la terza dose, che vengono ugualmente colpiti dal Covid. "È vero per i contagi, non per la malattia. I vaccini non sono uno scudo totale che ...

