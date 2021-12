Terza dose di Moderna aumenta gli anticorpi contro Omicron: al lavoro per un vaccino specifico per la variante (Di lunedì 20 dicembre 2021) In questi giorni, i principali temi di discussione sul fronte della pandemia da Covid-19 riguardano la somministrazione della Terza dose di vaccino e il timore per la diffusione della nuova variante Omicron. L’azienda produttrice di Moderna ha fornito i dati relativi all’efficacia delle somministrazioni, che sembrerebbero promettere una buona copertura. Terza dose vaccino Moderna e efficacia contro Omicron: i dati “Il drammatico aumento dei casi di Covid-19 da variante Omicron riguarda tutti. Tuttavia, questi dati che mostrano che il booster Moderna attualmente autorizzato può aumentare gli ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) In questi giorni, i principali temi di discussione sul fronte della pandemia da Covid-19 riguardano la somministrazione delladie il timore per la diffusione della nuova. L’azienda produttrice diha fornito i dati relativi all’efficacia delle somministrazioni, che sembrerebbero promettere una buona copertura.e efficacia: i dati “Il drammatico aumento dei casi di Covid-19 dariguarda tutti. Tuttavia, questi dati che mostrano che il boosterattualmente autorizzato puòre gli ...

Advertising

ladyonorato : A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano… - matteorenzi : Basta chiacchiere inutili sul Quirinale. Qui ci sono due priorità: accelerare la terza dose perché molti contagiati… - matteorenzi : Bisogna accelerare i tempi per la terza dose. Ne ho parlato oggi a @qn_lanazione in una intervista a tutto campo, d… - LorenzodeML : RT @ladyonorato: A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano vaccin… - Frankyasr27 : @Fabius40884986 @Laura1927Laura Pure io. Doppia dose mo vado pa terza perché ho vissuto sto male da vicino, e ho to… -