Terribile a Napoli | incendio in Villa Comunale | bruciano gli alberi di Piazza Vittoria

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Attimi di paura nel tardo pomeriggio a. Come si può vedere da alcuni video pubblicati sui social, glidelladisono stati incendiati. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, rimaste incredule per lo scempio davanti ai proprio occhi.digliUnrogo ha distrutto ha distrutto diversiintorno a. Il consigliore regionale ...

ilmattino.it

'In Villa comunale i pochi alberi che restano vengono bruciati. Unrogo ha distrutto diversi alberi lato piazza Vittoria. È incredibile che il poco verde ...e del nucleo radiomobile di. ...... dj, con cui si trovava anche a Barcellona nelgiorno dell'attentato sulla Rambla. Al ...vive la modella? Non è chiaro ma su Instagram ha indicato come luoghi di residenza le città die ...Paura a Napoli: come mostrano alcuni video pubblicati sui social gli alberi della Villa comunale bruciano incessantemente.I vigili del fuoco sono riusciti a ridurre i danni dell'incendio che nel tardo pomeriggio ha investito una parte della villa Comunale di Napoli. Sono ...