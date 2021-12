Terna, al via procedimento riassetto rete elettrica Roma sud: previsto investimento 30 milioni euro per aumento efficienza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un investimento di circa 30 milioni di euro per aumentare l'efficienza della rete elettrica. Un nuovo collegamento interrato di circa 18 km fra la Stazione elettrica di Roma Sud e la Cabina Primaria di Ciampino. E' quanto prevede il progetto della societa' Terna che, in seguito all'avvio del procedimento autorizzativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV che colleghera' la Stazione elettrica di Roma Sud e la Cabina Primaria di Ciampino, pubblica l'avviso con l'elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalla costruzione delle nuove opere. Lo rende noto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Undi circa 30diper aumentare l'della. Un nuovo collegamento interrato di circa 18 km fra la StazionediSud e la Cabina Primaria di Ciampino. E' quanto prevede il progetto della societa'che, in seguito all'avvio delautorizzativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV che colleghera' la StazionediSud e la Cabina Primaria di Ciampino, pubblica l'avviso con l'elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalla costruzione delle nuove opere. Lo rende noto ...

Advertising

Qualenergiait : Capacity market, via libera Arera alle nuove disposizioni di Terna - GuaiAiVinti : Attenzione...#Crisanti verrà presto messo alla gogna , oppure qualche Homo Doctus folgorato sulla via di Damasco i… - MariaFr65012930 : RT @LaVeritaWeb: A due settimane dal via libera allo spegnimento, Terna chiede a Enel di riattivare la centrale della Spezia. È la dimostra… - Homers_howl : RT @LaVeritaWeb: A due settimane dal via libera allo spegnimento, Terna chiede a Enel di riattivare la centrale della Spezia. È la dimostra… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: A due settimane dal via libera allo spegnimento, Terna chiede a Enel di riattivare la centrale della Spezia. È la dimostra… -