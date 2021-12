Terme di Montecatini, Giani: «Corte dei Conti ha fermato acquisto da parte della Regione» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stop all'acquisto delle Terme il Tettuccio di Montecatini da parte della Regione. Lo ha annunciato lo stesso governatore, Eugenio Giani, affermando: «L'acquisto dello stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme (Pistoia) da parte della Regione non è più un itinerario percorribile. La Corte dei Conti ci ha segnalato che, essendo l'ente uno dei soggetti proprietari della stessa società Terme, si sarebbe prefigurato un percorso giuridicamente non plausibile» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stop all'delleil Tettuccio dida. Lo ha annunciato lo stesso governatore, Eugenio, affermando: «L'dello stabilimento Tettuccio di(Pistoia) danon è più un itinerario percorribile. Ladeici ha segnalato che, essendo l'ente uno dei soggetti proprietaristessa società, si sarebbe prefigurato un percorso giuridicamente non plausibile» L'articolo proviene da Firenze Post.

