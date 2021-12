Tennis: Wta preoccupata su caso Peng perché sembra ritrattare accuse violenza sessuale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pechino, 20 dic. (Adnkronos) - La Women's Tennis Association (Wta) dice di essere preoccupata per il benessere della giocatrice cinese Peng Shuai dopo che è sembrata ritrattare le affermazioni di essere stata aggredita sessualmente. In una video intervista con Lianhe Zaobao di Singapore, domenica, Peng ha affermato che ci sono stati molti "malintesi" a seguito del suo post sui social media a novembre che sembrava accusare un ex vice premier cinese di aggressione sessuale. "Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente", ha detto. Ma la Wta, che ha sospeso i tornei in Cina dopo che il post di Peng è stato cancellato e non è stata vista in pubblico per settimane, è preoccupata che venga ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pechino, 20 dic. (Adnkronos) - La Women'sAssociation (Wta) dice di essereper il benessere della giocatrice cineseShuai dopo che ètale affermazioni di essere stata aggredita sessualmente. In una video intervista con Lianhe Zaobao di Singapore, domenica,ha affermato che ci sono stati molti "malintesi" a seguito del suo post sui social media a novembre cheva accusare un ex vice premier cinese di aggressione. "Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente", ha detto. Ma la Wta, che ha sospeso i tornei in Cina dopo che il post diè stato cancellato e non è stata vista in pubblico per settimane, èche venga ...

