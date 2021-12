Tennis, Shuai Peng rivela: “Non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia violentato sessualmente” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giungono ulteriori novità relativamente alla situazione della Tennista cinese Peng Shuai, al centro di un vero e proprio caso. Una situazione esplosa nei primi giorni di novembre quando la giocatrice, dopo una lettera sul social cinese (e attentamente controllato per non dar fastidio alle autorità cinesi) Weibo, era sparita nel nulla. Nel testo della lettera citata si parlava di una relazione non semplice da definire con il settantacinquenne ex vice premier cinese Gaoli Zhang. Un rapporto, il loro, fatto di pressione psicologica a sfondo sessuale, di una moglie sempre molto incline a commenti pesanti e di segreti, costanti. Quel post su Weibo è stato rimosso successivamente. Ebbene, la trentacinquenne giocatrice asiatica ha rilasciato un’intervista a un quotidiano di Singapore e negato di aver accusato l’ex vice premier cinese di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giungono ulteriori novità relativamente alla situazione dellata cinese, al centro di un vero e proprio caso. Una situazione esplosa nei primi giorni di novembre quando la giocatrice, dopo una lettera sul social cinese (e attentamente controllato per non dar fastidio alle autorità cinesi) Weibo, era sparita nel nulla. Nel testo della lettera citata si parlava di una relazione non semplice da definire con il settantacinquenne ex vice premier cinese Gaoli Zhang. Un rapporto, il loro, fatto di pressione psicologica a sfondo sessuale, di una moglie sempre molto incline a commenti pesanti e di segreti, costanti. Quel post su Weibo è stato rimosso successivamente. Ebbene, la trentacinquenne giocatrice asiatica ha rilasciato un’intervista a un quotidiano di Singapore e negato di aver accusato l’ex vice premier cinese di ...

LaStampa : Cina, la campionessa di tennis Peng Shuai: “Sono stata fraintesa, mai accusato nessuno di stupro' - OA_Sport : #TENNIS Novità sul caso Peng Shuai: la giocatrice cinese rilascia un'intervista a un testata a Singapore e in cui v… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Dalla Cina arrivano nuove immagini della campionessa di tennis Peng Shuai. In un video di pochi secondi si vede che parla c… - infoitsport : Cina, la campionessa di tennis Peng Shuai: “Sono stata fraintesa, mai accusato nessuno di stupro' - fanpage : Dopo quasi 50 giorni il mondo torna ad ascoltare la voce di Peng Shuai. La tennista cinese chiarisce in prima perso… -