Tennis, Nadal positivo al Covid: "Momenti spiacevoli" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rafael Nadal positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso Tennista tramite il suo profilo Twitter: "Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al Covid nel test PCR che mi è stato sottoposto quando sono arrivato in Spagna". "Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi abbiamo superato i controlli ogni due giorni e tutti sono risultati negativi, l'ultimo venerdì con i risultati arrivati sabato" ha spiegato Nadal. "Sto vivendo dei Momenti spiacevoli, ma spero di migliorare piano piano – ha continuato il campione -. Ora sono costretto a casa e ho segnalato il risultato a coloro che sono stati in contatto con me. Come conseguenza della situazione, devo avere una flessibilità totale con ...

