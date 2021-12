Tennis | Nadal positivo al Covid - 19 dopo esibizione Abu Dhabi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il mancino di Manacor lo ha scoperto in Spagna "Sempre negativo fino a venerdì" MADRID (SPAGNA) - Rafaelha annunciato di essere al- 19. In una serie di post sui suoi social, il ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Rafael #Nadal ha annunciato di essere risultato positivo al #Covid19. Sui social lo spagnolo ha spiegato di essere risultato… - LenaPoros : RT @LaStampa: Tennis, Rafa Nadal è positivo al Covid - cribart : RT @LaStampa: Tennis, Rafa Nadal è positivo al Covid - LaStampa : Tennis, Rafa Nadal è positivo al Covid - Eurosport_IT : Australian Open a rischio ???????? Scopri di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Nadal

Rafaelha annunciato di essere risultato positivo al Covid - 19 . In una serie di messaggi sul suo account Twitter lo spagnolo ha spiegato di essere risultato positivo a un test Pcr al suo rientro in ...fa anche sapere di aver informato tutti coloro che sono stati in contatto con lui di recente. Questa positività potrebbe impattare sul suo inizio di stagione, che doveva ancora essere definito: ...Attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, Rafa Nadal ha annunciato di esser risultato positivo al Covid: "Ciao a tutti, volevo dirvi che che al rientro a casa dopo il torneo di Abu Dhabi sono ris ...Rafael Nadal è risultato positivo al Covid-19 al rientro in Spagna dopo esser stato impegnato nell'esibizione di Abu Dhabi. Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el to ...