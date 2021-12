Tennis, Jannik Sinner giocherà il torneo di Rotterdam nel 2022. La conferma di Richard Krajicek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Jannik Sinner si è concesso alcuni giorni di riposo dopo una stagione Tennistica molto intensa che l’ha visto raggiungere la tanto ambita top-10 del ranking ATP, aggiudicandosi ben quattro tornei del massimo circuito internazionale. Il primo obiettivo del 2022 saranno gli Australian Open (17 gennaio) e per arrivare pronto all’appuntamento Jannik vorrà dare il proprio contributo all’Italia nell’ATP Cup che inizierà il 1° gennaio. Come la Coppa Davis ha dimostrato, l’altoatesino ha a cuore le sorti della Nazionale e quindi con estrema curiosità vedremo di che cosa sarà capace. Guardando un po’ più in là, dal 5 al 13 febbraio, l’azzurro disputerà l’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi), torneo di alto profilo che ha richiamato l’attenzione di giocatori molto forti come ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)si è concesso alcuni giorni di riposo dopo una stagionetica molto intensa che l’ha visto raggiungere la tanto ambita top-10 del ranking ATP, aggiudicandosi ben quattro tornei del massimo circuito internazionale. Il primo obiettivo delsaranno gli Australian Open (17 gennaio) e per arrivare pronto all’appuntamentovorrà dare il proprio contributo all’Italia nell’ATP Cup che inizierà il 1° gennaio. Come la Coppa Davis ha dimostrato, l’altoatesino ha a cuore le sorti della Nazionale e quindi con estrema curiosità vedremo di che cosa sarà capace. Guardando un po’ più in là, dal 5 al 13 febbraio, l’azzurro disputerà l’ATP 500 di(Paesi Bassi),di alto profilo che ha richiamato l’attenzione di giocatori molto forti come ...

OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner sarà al via del torneo di Rotterdam nel 2022, arriva la conferma del direttore del torneo Kra… - itscatemiyy : No vabbè mini edoardo che gioca a tennis con il mini jannik sinner #marefuori2 #marefuori - TennisWorldit : Il negativo dato di Jannik Sinner contro i Top Ten del circuito - 361_magazine : #sinner e #berrettini tra i più cercati nel 2021 per #GoogleTrends - TennisWorldit : Nishikori a sorpresa: 'Jannik Sinner sta provando a fare come Roger Federer' -