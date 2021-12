Tennis, Dominic Thiem rinuncia all’ATP Cup 2022. L’Austria rimane nel gruppo dell’Italia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una notizia scuote l’ambiente del Tennis. Dominic Thiem ha deciso di rinunciare all’ATP Cup 2022 e all’ATP250 di Sydney che avrebbero dovuto rappresentare i suoi primi tornei della nuova stagione. In un post sui social L’Austriaco ha chiarito i motivi della sua decisione: “Dopo aver parlato con il mio team, ho deciso di tornare in Austria e di non andare in Australia. Ho sofferto di un fastidioso raffreddore (risultato negativo al Covid) mentre ero a Dubai e non ho potuto allenarmi la scorsa settimana. Non sarò quindi nelle condizioni fisiche necessarie per disputare l’ATP Cup e il torneo di Sydney“, ha dichiarato Thiem su Twitter. “Dopo non aver giocato negli ultimi sei mesi, non voglio correre il rischio di anticipare il mio rientro ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una notizia scuote l’ambiente delha deciso direCup250 di Sydney che avrebbero dovuto rappresentare i suoi primi tornei della nuova stagione. In un post sui socialco ha chiarito i motivi della sua decisione: “Dopo aver parlato con il mio team, ho deciso di tornare in Austria e di non andare in Australia. Ho sofferto di un fastidioso raffreddore (risultato negativo al Covid) mentre ero a Dubai e non ho potuto allenarmi la scorsa settimana. Non sarò quindi nelle condizioni fisiche necessarie per disputare l’ATP Cup e il torneo di Sydney“, ha dichiaratosu Twitter. “Dopo non aver giocato negli ultimi sei mesi, non voglio correre il rischio di anticipare il mio rientro ...

