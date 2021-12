Tennis: Buenos Aires candidato all’upgrade come ATP 500 nel 2023 (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sarà una forte rimodulazione del calendario, questa è cosa nota, nel 2023. Tra le novità ci sarà anche un upgrade di tre tornei che oggi sono ATP 250 e che, invece, saranno ATP 500. Ad esporsi in maniera forte in questo contesto è l’Argentina Open, cioè l’ATP 250 di Buenos Aires. Torneo dalla storia lunghissima, che ha visto vincitori tra gli italiani Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Marco Cecchinato (finalisti Fausto Gardini, Adriano Panatta, Filippo Volandri, Alessio Di Mauro e Fabio Fognini), Buenos Aires può vantare anche nomi di grande grido dell’albo d’oro. Tra essi Fred Perry, Roy Emerson (contro Rod Laver), Manolo Santana, Guillermo Vilas (otto vittorie), Ivan Lendl, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal. L’ultimo campione è stato l’argentino Diego Schwartzman, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sarà una forte rimodulazione del calendario, questa è cosa nota, nel. Tra le novità ci sarà anche un upgrade di tre tornei che oggi sono ATP 250 e che, invece, saranno ATP 500. Ad esporsi in maniera forte in questo contesto è l’Argentina Open, cioè l’ATP 250 di. Torneo dalla storia lunghissima, che ha visto vincitori tra gli italiani Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Marco Cecchinato (finalisti Fausto Gardini, Adriano Panatta, Filippo Volandri, Alessio Di Mauro e Fabio Fognini),può vantare anche nomi di grande grido dell’albo d’oro. Tra essi Fred Perry, Roy Emerson (contro Rod Laver), Manolo Santana, Guillermo Vilas (otto vittorie), Ivan Lendl, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal. L’ultimo campione è stato l’argentino Diego Schwartzman, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Buenos Tennis, Juan Martin Del Potro: 'Continuo ad allenarmi, mi piacerebbe giocare a Buenos Aires e a Rio' Risale al 19 giugno 2019 l'ultimo ricordo agonistico del giocatore. L'ex n.3 del mondo aveva lasciato l'ultima traccia nel circuito ATP nel torneo del Queen's e sull'erba di Londra una scivolata ...

Dopo oltre due anni Del Potro vede il ritorno in campo: punta a Buenos Aires Sarebbe speciale essere di nuovo a Buenos Aires e poi anche a Rio'. Si va subito a guardare il calendario: il 250 in terra argentina inizierà il 7 febbraio, mentre il 500 di Rio è in programma la ...

El Argentina Open espera un "sí" de Del Potro El tandilense Juan Martín Del Potro hizo público hace un puñado de días su deseo de volver a la actividad y hay esperanza que vuelva a hacerlo en el Argentina Open.

