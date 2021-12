Tegola per Thiago Motta: un attaccante rischia di saltare Napoli-Spezia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo Spezia perde Mbala Nzola in vista del Napoli? Secondo quanto riportato dal club ligure attraverso un comunicato ufficiale, la punta titolare dei bianconeri non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di un virus gastrointestinale. Non è garantita, dunque, la sua presenza al Maradona. Di seguito il report della rifinitura di oggi: FOTO: Imago – Nzola Spezia “Subito al lavoro le Aquile dopo il pareggio del ‘Picco’ contro l’Empoli. Scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta Mbala Nzola, fermo a causa di un virus gastrointestinale. Domani mattina la rifinitura, a seguire la partenza per Napoli, dove la squadra di mister Thiago Motta scenderà in campo per l’ultima gara ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Loperde Mbala Nzola in vista del? Secondo quanto riportato dal club ligure attraverso un comunicato ufficiale, la punta titolare dei bianconeri non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di un virus gastrointestinale. Non è garantita, dunque, la sua presenza al Maradona. Di seguito il report della rifinitura di oggi: FOTO: Imago – Nzola“Subito al lavoro le Aquile dopo il pareggio del ‘Picco’ contro l’Empoli. Scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta Mbala Nzola, fermo a causa di un virus gastrointestinale. Domani mattina la rifinitura, a seguire la partenza per, dove la squadra di misterscenderà in campo per l’ultima gara ...

