Tavazzi Ambrosetti - Le città cambieranno | ma lauto avrà sempre un ruolo importante' '

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lesono destinate a subire profonde trasformazioni in un futuro ormai prossimo ma l'auto continuerà ad aver unper la mobilità individuale. Ne è convinto Lorenzo, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence della società di consulenza The European House -. In questa intervista,ci fornisce un quadro sui principali cambiamenti che interesseranno il rapporto tra le quattro ruote e le aree urbane. Nelledel futuro le auto avranno ancora un? I centri urbani sono le aree del Paese dove sono maggiori le necessità di garantire un riequilibrio ambientale ed ecologico. Nonostante il lockdown, nel 2020, 60italiane hanno sforato i limiti relativi alle emissioni di PM10 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tavazzi Ambrosetti

Quattroruote

Ne è convinto Lorenzo, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence della società di consulenza The European House -. In questa intervista,ci fornisce un quadro sui ...Uno dei momenti più interessanti dell'evento è stato l'intervento di apertura, in cui Lorenzo, Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House "(d'ora in ...In questa intervista, Tavazzi ci fornisce un quadro sui principali cambiamenti che interesseranno il rapporto tra le quattro ruote e le aree urbane. Nelle città del futuro le auto avranno ancora un ru ...Abbiamo intervistato il partner della società di consulenza per delineare i prossimi scenari della mobilità nelle aree urbane ...