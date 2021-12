Tamponi, Meloni: “Ennesima giravolta del governo dei migliori” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Apprendiamo dalla stampa l’Ennesima giravolta del “governo dei migliori”: dopo averci detto che i Tamponi erano inutili, pare che l’esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici. Non è la prima volta che la maggioranza contraddice se stessa, dimostrando di procedere a tentoni e di non avere in mente una reale strategia per affrontare il Covid”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Apprendiamo dalla stampa l’del “dei”: dopo averci detto che ierano inutili, pare che l’esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici. Non è la prima volta che la maggioranza contraddice se stessa, dimostrando di procedere a tentoni e di non avere in mente una reale strategia per affrontare il Covid”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

