Tamponi ai vaccinati, scusi Burioni: ma non causavano emorragie? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ora come minimo il virologo star dovrebbe chiamare i caschi blu, il telefono azzurro, la Corte di giustizia europea e se proprio non lo ascoltano potrebbe anche chiedere direttamente al Padreterno. Vi rendete conto? Roberto Burioni, il medico amante di Twitter, sarà sbiancato a leggere l’ordinanza del ministro Speranza che obbliga chi arriva dall’estero a sottoporsi ad un test anti-Covid. Possibile? Possibile che il governo abbia deciso di costringere i viaggiatori alla tortura del tampone rionofaringeo, quella pratica “fastidiosa e costosa”, che ha non poche componenti di rischio e che produce 12 eventi avversi “non lievi” ogni milione di test? Possibile Draghi costringa i vaccinati ad esporsi a “emorragie, che richiedono talvolta trasfusioni” o al pericolo che il bastoncino si rompa nel naso o si ledano delle membrane facendo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ora come minimo il virologo star dovrebbe chiamare i caschi blu, il telefono azzurro, la Corte di giustizia europea e se proprio non lo ascoltano potrebbe anche chiedere direttamente al Padreterno. Vi rendete conto? Roberto, il medico amante di Twitter, sarà sbiancato a leggere l’ordinanza del ministro Speranza che obbliga chi arriva dall’estero a sottoporsi ad un test anti-Covid. Possibile? Possibile che il governo abbia deciso di costringere i viaggiatori alla tortura del tampone rionofaringeo, quella pratica “fastidiosa e costosa”, che ha non poche componenti di rischio e che produce 12 eventi avversi “non lievi” ogni milione di test? Possibile Draghi costringa iad esporsi a “, che richiedono talvolta trasfusioni” o al pericolo che il bastoncino si rompa nel naso o si ledano delle membrane facendo ...

borghi_claudio : Mannaggia, il vaccinato non vuol farsi il tamponcino... povero piccino, ti stai rendendo conto che ti hanno preso i… - Giorgiolaporta : Avete usato gli idranti su chi contestava il #greenpass. Affermato in Parlamento che i vaccinati non trasmettessero… - borghi_claudio : @giomascolo81 Io non sfotto i vaccinati. Per quanto ne sapete potrei esserlo anch'io con otto dosi. Sfotto quelli… - AnnaP1953 : RT @byoblu: Tamponi anche per i vaccinati e ulteriore riduzione della durata del green pass. Come salverà il Natale il Governo? Nel frattem… - MariMario1 : RT @DrGregHouse73: Io non sono incazzato per il tampone ai vaccinati: in ospedale non ho mai smesso di sottopormi a tamponi settimanali non… -