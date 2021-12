Tamponi ai vaccinati, muro dei governatori: cosa può succedere (Di martedì 21 dicembre 2021) governatori e sindaci contestano l'eventuale stretta con Tamponi ai vaccinati per cinema e teatri: ecco perché Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021)e sindaci contestano l'eventuale stretta conaiper cinema e teatri: ecco perché

Advertising

Giorgiolaporta : Avete usato gli idranti su chi contestava il #greenpass. Affermato in Parlamento che i vaccinati non trasmettessero… - borghi_claudio : Mannaggia, il vaccinato non vuol farsi il tamponcino... povero piccino, ti stai rendendo conto che ti hanno preso i… - NicolaPorro : ?? Il governo vuole i #tamponi per i #vaccinati. Vi ricordate cosa disse #Burioni in tv? Noi sì, e ci stiamo sbellic… - FinoGinofino : RT @tradori: ??Amici vaccinati???? Domattina, quando andate al lavoro, fate una carezza al vostro collega Gombloddisdah e guardandolo negli… - carmen_distaso : RT @albertosorge: Tamponi obbligatori per i vaccinati ottimo modo per dare ragione ai novax e per delegittimare noi poveri stronzi che il v… -