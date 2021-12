Tampone ai vaccinati per grandi eventi? Il virologo Clementi: "Messaggio sbagliato" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il microbiologo boccia l'ipotesi. "Sarebbe un'altra retromarcia. Chi ha il Super Green pass deve avere maggiore libertà degli altri. In più, i test rapidi sono poco affidabili". Obbligo vaccinale? "... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il microbiologo boccia l'ipotesi. "Sarebbe un'altra retromarcia. Chi ha il Super Green pass deve avere maggiore libertà degli altri. In più, i test rapidi sono poco affidabili". Obbligo vaccinale? "...

Advertising

ladyonorato : L’ultimo atto del delirio naziscientista del governo: per entrare ad eventi, cinema e teatri servirà il tampone anc… - GuidoDeMartini : ?? TAMPONE OBBLIGATORIO ANCHE X I VACCINATI ?? Arriva la CAPORETTO per chi aveva sostenuto che col PASS si è tranquil… - Corriere : Tampone ai vaccinati per eventi, cinema e teatri: la decisione nella cabina di regia di giovedì - JJ1897JJ : RT @doluccia16: Se non sbaglio i non vaccinati non possono più andare da tempo al bar, al ristorante, ecc. In più, fanno il tampone ogni du… - laziopress : Covid, Vezzali: “Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura”… -