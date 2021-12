Tampone ai vaccinati per grandi eventi, cinema e teatro: l’ipotesi sarà discussa nella cabina di regia del 23 dicembre 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tampone ai vaccinati. La cabina di regia del Governo Draghi è convocata per il giorno giovedì 23 dicembre, a ridosso delle festività natalizie e con un certo anticipo. Del resto, la situazione in Italia che stiamo vivendo non è delle migliori: la curva dei contagi avanza inesorabile e senza sosta, mentre la variante Omicron continua ad estendere il suo territorio in tutta Europa. Leggi anche: Nuove restrizioni Covid, cosa cambia dal 26 dicembre 2021: tutte le (possibile) regole Tampone e altre soluzioni Bisogna correre ai ripari e aggiungere nuove restrizioni, probabilmente, che possano quantomeno contenere il contagio in aumento. Tra le novità, pare che il Tampone sarà obbligatorio anche per chi è vaccinato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021)ai. Ladidel Governo Draghi è convocata per il giorno giovedì 23, a ridosso delle festività natalizie e con un certo anticipo. Del resto, la situazione in Italia che stiamo vivendo non è delle migliori: la curva dei contagi avanza inesorabile e senza sosta, mentre la variante Omicron continua ad estendere il suo territorio in tutta Europa. Leggi anche: Nuove restrizioni Covid, cosa cambia dal 26: tutte le (possibile) regolee altre soluzioni Bisogna correre ai ripari e aggiungere nuove restrizioni, probabilmente, che possano quantomeno contenere il contagio in aumento. Tra le novità, pare che ilobbligatorio anche per chi è vaccinato per ...

