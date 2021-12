Suzuki S-Cross Hybrid | la prova de Il Fatto it – Compatta | ibrida e anche 4×4 – FOTO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Più suv e menoover. Dopo 650mila unità vendute in 8 anni,S-si rinfresca nei contenuti tecnici ed estetici: frontale più muscoloso, nuovi gruppi ottici full-Led uniti da una banda cromata che si estende in orizzontale verso la nuova griglia con il logo al centro, fianchi scolpiti e passaruota squadrati. E, soprattutto, sotto il cofano il collaudatissimo 1.4 turbo Boosterjet da 129 Cv e 235 Nm di coppia, abbinato al sistema milda 48 Volt da 14 Cv. Misure compatte (430 cm) che non impediscono di ospitare comodamente 5 passeggeri insieme ai loro bagagli, nei 430 litri a disposizione dell’apposito vano, che diventano 1200 abbassando il divano posteriore. Al centro della plancia c’è un nuovo schermo da 9? dedicato al sistema multimediale, che include sistema di navigazione, videocamera a ...

Il mercato dei compatti è pronto ad accogliere il nuovo SUVS -Hybrid , il modello di Hamamatsu pronto a conquistare il vertice del segmento. Lanciato a livello mondiale lo scorso 25 novembre, l'esemplare della Casa nipponica vuole far breccia ...propone la S -ibrida con un cambio manuale a sei marce oppure, in alternativa, un cambio automatico con convertitore di coppia a sei rapporti. A livello di trasmissione si può scegliere ...SUSA – Una bella notizia per tutti gli amanti delle auto. Da oggi la concessionaria Emmeti di Susa ha a disposizione in anteprima la nuovissima Suzuki S-Cross Hybrid. Potete vederla ...I colori della Suzuki S-Cross Hybrid sono otto e includono i metallizzati Grigio Oslo, Nero Dubai, Arancione Grand Canyon, Bianco Artico, Rosso Siviglia, Blu Capri e Argento New York. I prezzi della S ...