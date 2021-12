Superbonus 110%, trovato l’accordo: salta il tetto Isee per le villette (Di lunedì 20 dicembre 2021) Manovra 2022, è stato trovato l’accordo sul Superbonus: sarà cancellato il tetto Isee di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. La maggioranza avrebbe infatti trovato l’intesa con il governo per superare il paletto mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L’intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all’esame della commissione Bilancio del Senato. Superbonus 110%, salta il tetto Isee: la novità Dopo settimane in cui si parlava dell’accordo tra forze politiche sull’abolizione del tetto Isee a 25mila euro, ora arriva il via libera dal governo, seppur soggetto alle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Manovra 2022, è statosul: sarà cancellato ildi 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. La maggioranza avrebbe infattil’intesa con il governo per superare il paletto mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L’intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all’esame della commissione Bilancio del Senato.il: la novità Dopo settimane in cui si parlava deltra forze politiche sull’abolizione dela 25mila euro, ora arriva il via libera dal governo, seppur soggetto alle ...

