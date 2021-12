Super sorpresa per Leone: Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti a lasciarlo a bocca aperta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni, quella per Leone è una Super sorpresa. E dire che Natale non è ancora arrivato… Nelle scorse ore primogenito dei Ferragnez è stato destinatario di un regalo in anticipo che, nemmeno a dirlo, è stato subito documentato tra le Storie di Instagram di mamma e papà. Ma non pensate a cose materiali: in questo caso si è trattato di una visita a domicilio. Un’altra visita, perché già qualche mese fa Fedez aveva spiazzato il suo Leone invitando a casa Posaman. Stiamo parlando del personaggio creato da Lillo che, dopo il successo ottenuto con ‘Lol’ è andato dai Ferragnez a Milano e ha giocato una mattinata intera con il fratellone di Baby Vittoria. Fedez e Chiara Ferragni, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021), quella perè una. E dire che Natale non è ancora arrivato… Nelle scorse ore primogenito dei Ferragnez è stato destinatario di un regalo in anticipo che, nemmeno a dirlo, è stato subito documentato tra le Storie di Instagram di mamma e papà. Ma non pensate a cose materiali: in questo caso si è trattato di una visita a domicilio. Un’altra visita, perché già qualche mese faaveva spiazzato il suoinvitando a casa Posaman. Stiamo parlando del personaggio creato da Lillo che, dopo il successo ottenuto con ‘Lol’ è andato dai Ferragnez a Milano e ha giocato una mattinata intera con il fratellone di Baby Vittoria., la ...

