Suicidio assistito, Mario denuncia l'Asur delle Marche per il reato di tortura dopo il dietro front (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo scorso 23 novembre, la notizia del "via libera" al Suicidio assistito, arrivato per la prima volta in Italia per un paziente 43enne tetraplegico da 10 anni, è stata accolta con grande entusiasmo. A poche ore da quella che è stata interpretata come una notizia storica, alcune istituzioni della sua regione, le Marche, hanno iniziato a fare dietro front e Mario (nome di fantasia) si è trovato al centro di una "trappola burocratica". Il paziente ha deciso di fare ricorso a vie legali e ora ha sporto denuncia per il reato di tortura. Eutanasia in Italia: dopo il "via libera" continua la battaglia di Mario È ormai trascorso quasi un mese da quando Mario ha ottenuto l'ok da parte ...

