"Subito l'obbligo vaccinale". Regione Lazio in pressing su Draghi (Di lunedì 20 dicembre 2021) La richiesta dell'assessore regionale al governo. Il consiglio dei ministri è, però, orientato a percorrere una strada diversa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) La richiesta dell'assessore regionale al governo. Il consiglio dei ministri è, però, orientato a percorrere una strada diversa

Azione_it : L’istruzione deve tornare il motore del Paese per un migliore sviluppo culturale ed economico. La dispersione scola… - uerterina : Ideina per ridurre subito i contagi. Obbligo vaccinale per tutt? e smartworking subito. Insieme. Adesso. E invece n… - marketingpmi : Obbligo vaccinale subito. Le persone civili e perbene si sono stancate di pagare per gli altri. @Palazzo_Chigi - francepolen : @MediasetTgcom24 Non vi sentite stupidi? Potevate introdurlo subito l'obbligo vaccinale per un vaccino che non prot… - patrickjachini : Non era meglio imporre, almeno per alcune categorie, subito l’obbligo vaccinale e magari, che so, obbligare tutti a… -