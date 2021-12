Strage di Brescia | 47 anni dopo ci sono due nuovi indagati La Procura chiederà di processare Marco Toffaloni e Roberto Zorzi Vivono entrambi all’estero

Advertising

Si sono chiuse le indagini - condotte dalla Procura ordinaria e dalla Procura dei minori di- dell'inchiesta bis sulladi piazza Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974. Dunque 47 anni dopo la tragedia.Le inchieste quater sull'attentato di Piazza della Loggia asono state chiuse dopo diversi anni e vedono due indagati per concorso in. La procura ordinaria e quella dei minori, intenzionate a far luce su chi abbia posizionato l'ordigno che ...Correva l'anno 1974. Un'epoca persa nel tempo, lontana anni luce dalle dinamiche attuali. Non vi era internet, i telefono erano quelli di ...Altre due inchieste sui fatti del 1974, in piazza della Loggia a Brescia, sono state chiuse dalla Procura ordinaria di Brescia e dalla Procura dei minori.