Stasera in tv: “The Butler- Un maggiordomo alla Casa Bianca” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La storia di “The Butler” è ispirata alla vita di Eugene Allen, maggiordomo per oltre trent’anni alla Casa Bianca, di origini afroamericane. Una carriera che copre sette presidenti degli stati uniti, da Eisenower a Regan. La storia del cuore politico d’America vista da un maggiordomo nero che lotta per i suoi diritti di uomo libero. Cecil Gaines (Forest Whitaker) nasce in una piantagione di cotone nella Georgia. Dopo che il suo “datore di lavoro” violenta sua madre e uccide suo padre, Cecil diventa un “negro da Casa”. Impara a servire gli ospiti e gestire la magione dei suoi padroni senza opporre resistenza. Divenuto un ragazzo abbandona la piantagione e si trasferisce in città. Qui comincia a fare vari lavori da cameriere, fino a quando il capo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) La storia di “The” è ispiratavita di Eugene Allen,per oltre trent’anni, di origini afroamericane. Una carriera che copre sette presidenti degli stati uniti, da Eisenower a Regan. La storia del cuore politico d’America vista da unnero che lotta per i suoi diritti di uomo libero. Cecil Gaines (Forest Whitaker) nasce in una piantagione di cotone nella Georgia. Dopo che il suo “datore di lavoro” violenta sua madre e uccide suo padre, Cecil diventa un “negro da”. Impara a servire gli ospiti e gestire la magione dei suoi padroni senza opporre resistenza. Divenuto un ragazzo abbandona la piantagione e si trasferisce in città. Qui comincia a fare vari lavori da cameriere, fino a quando il capo del ...

