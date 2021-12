Stanotte a Napoli, Alberto Angela: «Raccontiamo luci sconosciute» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alberto Angela torna in televisione il 25 dicembre 2021 con Stanotte a Napoli. Un appuntamento importante, che andrà in scena in prima serata e che vedrà il conduttore e divulgatore scientifico mostrare ai telespettatori aspetti inediti della città ai piedi del Vesuvio. Stanotte a Napoli: parla Alberto Angela Lunedì 20 dicembre è andata in scena la conferenza stampa di Stanotte a Napoli, programma che sbarcherà in televisione il giorno di Natale. Con al timone il bravissimo Alberto Angela, il format terrà compagnia ai telespettatori in una serata importante. «Ringrazio la Rai per la scelta di mandarlo la notte di Natale: è la prima volta che va in onda una cosa nel genere la sera di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021)torna in televisione il 25 dicembre 2021 con. Un appuntamento importante, che andrà in scena in prima serata e che vedrà il conduttore e divulgatore scientifico mostrare ai telespettatori aspetti inediti della città ai piedi del Vesuvio.: parlaLunedì 20 dicembre è andata in scena la conferenza stampa di, programma che sbarcherà in televisione il giorno di Natale. Con al timone il bravissimo, il format terrà compagnia ai telespettatori in una serata importante. «Ringrazio la Rai per la scelta di mandarlo la notte di Natale: è la prima volta che va in onda una cosa nel genere la sera di ...

