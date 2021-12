Stagni di Ostia | anziano perde il controllo dell’auto e precipita nel canale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 dicembre 2021)– Incidente in via Agostino Chigi, adi, dove un'auto, guidata da un uomo sulla settantina, èta nel. Il veicolo, per cause ancora da accertare, ha rotto la barricata per poi fare un salto nel vuoto di circa sei metri. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, impegnati a estrarre il guidatore, vivo e lucido mentalmente, dalle lamiere, e il personale sanitario dell'Ares 118. L'è stato quindi trasportato in codice rosso al Campus Biomedico di Roma.