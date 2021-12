Stadio, tamponi obbligatori? Vezzali: “Non lo escludo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole del sottosegretario allo sport L’aumento dei contagi da Covid torna fare paura anche in Italia. Si dice che possano essere messi obbligatori i tamponi anche per lo Stadio e per altre attività. Dove ci sono assembramenti sembra che infatti, anche per i vaccinati, si dovrà essere sottoposti all’obbligo di tampone. Si aspettano news dalla cabina di regia prevista per mercoledì 22 quando verranno probabilmente introdotte nuove regole. All’estero, intanto, tantissimi i contagi in Premier League e i match sono tornati a porte chiuse in Bundesliga. Stando alle ultime l’ipotesi tamponi sarebbe stata prima scartata e poi ripresa. Secondo “Repubblica”, invece, il Governo Draghi starebbe pensando a una riduzione della capienza o alla possibilità di disputare i match a porte chiuse. #tamponeobbligatorio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole del sottosegretario allo sport L’aumento dei contagi da Covid torna fare paura anche in Italia. Si dice che possano essere messianche per loe per altre attività. Dove ci sono assembramenti sembra che infatti, anche per i vaccinati, si dovrà essere sottoposti all’obbligo di tampone. Si aspettano news dalla cabina di regia prevista per mercoledì 22 quando verranno probabilmente introdotte nuove regole. All’estero, intanto, tantissimi i contagi in Premier League e i match sono tornati a porte chiuse in Bundesliga. Stando alle ultime l’ipotesisarebbe stata prima scartata e poi ripresa. Secondo “Repubblica”, invece, il Governo Draghi starebbe pensando a una riduzione della capienza o alla possibilità di disputare i match a porte chiuse. #tamponeo ...

