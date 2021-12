Sport | Zanardi torna a casa | l' annuncio ai Collari d' Oro 2021**

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Alexto a, come ha comunicato la moglie Daniela. L'è arrivato durante id'oro 2021 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. "E' il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa", ha detto Luca Pancalli presidente del Cip dal palco. "E' una notizia meravigliosa perchè ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico dire a, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a", ha aggiunto Malagò. "E' una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex ...

A giugno del 2020, mentre partecipava ad una corsa locale,è finito contro un camion ... uno splendido regalo per l'Italia intera e tutto il mondo dello... a un anno dal drammatico s chianto contro un camion durante un'uscita in handbike, la signoraraccontava della riabilitazione in una clinica specializzata: "Il percorso successivo all'...Alex Zanardi è tornato a casa, come ha comunicato la moglie Daniela. L'annuncio è arrivato durante i Collari d'oro 2021 alla ...La moglie di Alex Zanardi ha fornito ulteriori notizie sulle attuali condizioni del marito rivelando che ha lasciato l’ospedale per far ritorno ...