Sport Invernali, calendario settimana 20-26 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Domina lo sci alpino (Di lunedì 20 dicembre 2021) La settimana del 20-26 dicembre sarà monopolizzata dallo sci alpino per quanto riguarda gli Sport Invernali. La settimana di Natale propone, infatti, il gigante in Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio per gli uomini, il doppio gigante femminile a Courchevel. A Santo Stefano spazio alla prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio. Ci sarà spazio anche per lo skicross con la tappa di Coppa del Mondo a Innichen/San Candido. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming della settimana 20-26 dicembre per gli Sport Invernali. calendario ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladel 20-26sarà monopolizzata dallo sciper quanto riguarda gli. Ladi Natale propone, infatti, il gigante in Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio per gli uomini, il doppio gigante femminile a Courchevel. A Santo Stefano spazio alla prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio. Ci sarà spazio anche per lo skicross con la tappa di Coppa del Mondo a Innichen/San Candido. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv/della20-26per gli...

