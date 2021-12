Sport: Draghi, 'vittorie ci consentono di capire ciò che siamo in grado di fare' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Le vittorie ci permettono di capire ciò che siamo, e ciò che siamo in grado di fare. Di pianificare il futuro con fiducia e consapevolezza. L'anno prossimo, lo Sport ha davanti molti appuntamenti importanti. I mondiali di calcio, le olimpiadi invernali, i campionati del mondo di atletica leggera. I campionati europei di nuoto, che ospiteremo a Roma. Vi invito a guardare alla prossima stagione con la stessa determinazione con cui avete affrontato questa. Ma dobbiamo pensare anche a ciò che potrà essere lo Sport italiano tra cinque o dieci anni. Preservare una prospettiva di lungo termine. E rimanere uniti attorno a un progetto comune". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Cerimonia dei Collari ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Leci permettono diciò che, e ciò cheindi. Di pianificare il futuro con fiducia e consapevolezza. L'anno prossimo, loha davanti molti appuntamenti importanti. I mondiali di calcio, le olimpiadi invernali, i campionati del mondo di atletica leggera. I campionati europei di nuoto, che ospiteremo a Roma. Vi invito a guardare alla prossima stagione con la stessa determinazione con cui avete affrontato questa. Ma dobbiamo pensare anche a ciò che potrà essere loitaliano tra cinque o dieci anni. Preservare una prospettiva di lungo termine. E rimanere uniti attorno a un progetto comune". Così il premier Mario, intervenendo alla Cerimonia dei Collari ...

