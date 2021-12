Sport: Draghi ringrazia Pellegrini e Valentino Rossi, 'reso grande Italia nel mondo' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "I successi sono merito del vostro incredibile talento. Ma anche del sistema Sportivo di cui fate parte: dalle palestre di quartiere alle piscine olimpioniche. Una parte importante di ogni vittoria è la gestione del successo. Lo sanno bene Federica Pellegrini e Valentino Rossi – che ringrazio. Due campioni che hanno reso grande l'Italia nel mondo, e che si apprestano a lasciare l'attività agonistica dopo una carriera piena di trionfi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Cerimonia dei Collari d'Oro del Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "I successi sono merito del vostro incredibile talento. Ma anche del sistemaivo di cui fate parte: dalle palestre di quartiere alle piscine olimpioniche. Una parte importante di ogni vittoria è la gestione del successo. Lo sanno bene Federica– che ringrazio. Due campioni che hannol'nel, e che si apprestano a lasciare l'attività agonistica dopo una carriera piena di trionfi". Così il premier Mario, intervenendo alla Cerimonia dei Collari d'Oro del Coni.

Advertising

TV7Benevento : **Sport: Tamberi dona a Draghi asta in miniatura**... - TV7Benevento : Sport: Draghi, 'vittorie ci consentono di capire ciò che siamo in grado di fare'... - TV7Benevento : Sport: Draghi ringrazia Pellegrini e Valentino Rossi, 'reso grande Italia nel mondo'... - ScMotorieSelmi : Draghi: 'Anno straordinario sport, trionfi non bastano mai' - IlmsgitSport : Draghi alla premiazione dei Collari d'oro: «I trionfi non bastano mai, ma dobbiamo saper apprezzare le vittorie» -