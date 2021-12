Spider-Man No Way Home | sbanca al botteghino e registra il maggior incasso del 2021

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un successo spettacolare quello del nuovo film con Tom Holland che587,2 milioni di dollari incassati nel primo weekend. Unda record per-Man no waysenza precedenti, che lo fa salire sul podio del miglior lancio nella storia del cinema. Il successo del nuovo film-Man No WayAtteso per circa sei mesi, a causa della pandemia Covid,-Man no wayha finalmente debuttato il 15 dicembre nelle sale cinematografiche italiane, superando gli incassi di Eternals, il nuovo film Marvel. È il film che ha incassatomente durante la pandemia, e anche se il suo successo veniva proclamato già prima della messa in onda, i numeri che leggiamo erano impossibile da prevedere.Si contano 253 ...

