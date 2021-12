Spider-Man: No Way Home da record anche al box office italiano, super gli 11 milioni di euro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home segna un nuovo record anche al box office italiano superando gli 11 milioni di euro nel primo weekend, seguono House of Gucci e Diabolik. Spider-Man: No Way Home deflagra anche al box office italiano segnando cifre da record. Il terzo capitolo della saga Sony/Marvel dedicata all'Uomo Ragno di Tom Holland debutta incassando oltre 11 milioni di euro, 8 dei quali nel solo weekend. Uscito in 523 sale, il cinecomic segna una media per sala di 21.000 euro. una vera e propria benedizione per il botteghino prenatalizio, separando che il trend prosegua nelle prossime ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021)-Man: No Waysegna un nuovoal boxando gli 11dinel primo weekend, seguono House of Gucci e Diabolik.-Man: No Waydeflagraal boxsegnando cifre da. Il terzo capitolo della saga Sony/Marvel dedicata all'Uomo Ragno di Tom Holland debutta incassando oltre 11di, 8 dei quali nel solo weekend. Uscito in 523 sale, il cinecomic segna una media per sala di 21.000. una vera e propria benedizione per il botteghino prenatalizio, separando che il trend prosegua nelle prossime ...

