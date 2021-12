Spezia, Thiago Motta ha le ore contate: probabile esonero anche se vince a Napoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’avventura di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia è già ai titoli di coda. Neanche un successo, peraltro difficilmente pronosticabile, sul campo del Napoli potrebbe mutare il destino del tecnico italobrasiliano, ormai segnato. Da un lato gli scarsi risultati degli ultimi mesi, con soli 6 punti raccolti in dieci partite e l’eliminazione da parte del Lecce in Coppa Italia. Dall’altra un rapporto con lo spogliatoio che, fonti vicine all’ambiente del club fanno sapere, è diventato sempre più difficile. A peggiorare la situazione, l’uscita dal campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale saluto alla curva con il resto del gruppo. Questo atteggiamento ha attirato i fischi del pubblico e il rimprovero del tecnico nel post partita che ha avuto anche una coda burrascosa, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’avventura disulla panchina delloè già ai titoli di coda. Neun successo, peraltro difficilmente pronosticabile, sul campo delpotrebbe mutare il destino del tecnico italobrasiliano, ormai segnato. Da un lato gli scarsi risultati degli ultimi mesi, con soli 6 punti raccolti in dieci partite e l’eliminazione da parte del Lecce in Coppa Italia. Dall’altra un rapporto con lo spogliatoio che, fonti vicine all’ambiente del club fanno sapere, è diventato sempre più difficile. A peggiorare la situazione, l’uscita dal campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale saluto alla curva con il resto del gruppo. Questo atteggiamento ha attirato i fischi del pubblico e il rimprovero del tecnico nel post partita che ha avutouna coda burrascosa, ...

