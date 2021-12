Speranza contro le chiacchiere da bar sui vaccini in tv racconta che ha vaccinato i suoi bambini | VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La scienza non può essere ridotta a una chiacchiera da bar sui social o a qualche discussione televisiva con il solo obiettivo di fare ascolti. Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto, in collegamento con Fabio Fazio a “Che tempo che fa” (RaiTre) parlando dell’avvio della campagna di vaccinazione nella fascia d’età 5-11 anni. Il capo del dicastero ha anche spiegato che, qualche ora prima del suo intervento televisivo, idue figli piccoli avevano ricevuto la prima dose. “I miei due figli (di 8 e 10 anni) poche ore fa hanno avuto la prima dose. Questa materia così delicata non lasciamola ai social, ai bar dello sport, alle battute che si fanno negli studi televisivi dove si litiga parlando uno sull’altro.”@robera #CTCF da @fabfazio pic.twitter.com/GwrzHhH6V3 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 19, ...

