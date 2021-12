Spaccia col monopattino. Arrestato 33enne (Di lunedì 20 dicembre 2021) La continua attività investigativa dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso di scoprire che un 33enne pregiudicato tarantino, già conosciuto per reati in materia di droga, aveva ripreso la sua attività di spaccio, intensificando le consegne delle dosi a bordo di un monopattino elettrico. I poliziotti, nel corso dei difficili pedinamenti, avevano anche scoperto che il pusher aveva stabilito come base del suo traffico un piccolo locale sito all’ultimo piano di un condominio di Via Oberdan. Dopo aver registrato i suoi continui movimenti sempre a bordo del velocipede, i poliziotti hanno atteso che il 33enne, dopo alcuni giri di controllo intorno all’isolato, entrasse nel palazzo messo sotto controllo e sono piombati all’interno. Gli agenti, dopo aver fermato il sospettato, sono saliti in sua compagnia all’ultimo piano del ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 20 dicembre 2021) La continua attività investigativa dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso di scoprire che unpregiudicato tarantino, già conosciuto per reati in materia di droga, aveva ripreso la sua attività di spaccio, intensificando le consegne delle dosi a bordo di unelettrico. I poliziotti, nel corso dei difficili pedinamenti, avevano anche scoperto che il pusher aveva stabilito come base del suo traffico un piccolo locale sito all’ultimo piano di un condominio di Via Oberdan. Dopo aver registrato i suoi continui movimenti sempre a bordo del velocipede, i poliziotti hanno atteso che il, dopo alcuni giri di controllo intorno all’isolato, entrasse nel palazzo messo sotto controllo e sono piombati all’interno. Gli agenti, dopo aver fermato il sospettato, sono saliti in sua compagnia all’ultimo piano del ...

Spaccia col monopattino. Arrestato 33enne

