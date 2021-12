Sono andati alla ricerca di luoghi straordinari che raccontassero storie e ispirassero azioni Hanno immaginato di raccogliere tutti quei punti di ritrovo tipici di una comunità | in cui si fa cultura | senza barriere di genere | razza o abilismo E ne hanno fatto una mappa

Advertising

FrancescoLollo1 : Coloro che si arrogano il diritto di dare patenti di democrazia e presentabilità agli avversari, sono gli stessi ch… - borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - marattin : Ogni intervento fiscale va valutato considerando cosa c’è stato prima. Lo fa @sole24ore oggi: negli ultimi 10 anni… - contefiele : @1926Azzurro @Tellemewhy @BensonGuitar @James_Senise @annatrieste Sono stato a Napoli in trasferta e ho diversi rac… - Lorenzo21341446 : @Mauro39531369 @baffi_francesco Pensa quanti cervelli se ne sono andati questo é l'esempio di una 'fuga di cervello… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono andati

Tp24

Ben 82 seggiai candidati pro - Pechino, altri sette a politici di ignota estrazione politica, e un solo seggio a un esponente dell'opposizione, il moderato Tik Chi - yuen del Third Side ...A vincere l'oro, a ex - aequo,gli Usa e la federazione della Russia, con gli ultimi ... Siamo felici della medaglia e siamobene tutti' , commenta Martinenghi. L'altra medaglia, sempre di ...Una partnership industriale e tecnologica per monitorare il territorio e mettere in sicurezza le infrastrutture da rischi connessi al climate change ...