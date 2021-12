Solstizio d’inverno: arriva il giorno più corto dell’anno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 21 dicembre, ore 16.59 italiane, appuntamento con il Solstizio d’inverno che segna il giorno più corto e la notte più lunga dell’anno Quest’anno il Solstizio d’inverno cade il 21 dicembre alle ore 16 e 59 minuti: il momento in cui ha inizio cosiddetto l’inverno astronomico, che ha che fare con il movimento della Terra attorno al Sole e su sé stessa, nonché con l’inclinazione dell’asse di rotazione del nostro pianeta e il moto apparente del Sole nel cielo terrestre. Le celebrazioni nel mondo Dal 21 dicembre in poi le ore di luce tendono ad aumentare, giorno dopo giorno. Per questo nella Storia il Solstizio di inverno è sempre stato associato con la “rinascita” del Sole, ovvero con la luce che vince sulle ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 21 dicembre, ore 16.59 italiane, appuntamento con ilche segna ilpiùe la notte più lungaQuest’anno ilcade il 21 dicembre alle ore 16 e 59 minuti: il momento in cui ha inizio cosiddetto l’inverno astronomico, che ha che fare con il movimento della Terra attorno al Sole e su sé stessa, nonché con l’inclinazione dell’asse di rotazione del nostro pianeta e il moto apparente del Sole nel cielo terrestre. Le celebrazioni nel mondo Dal 21 dicembre in poi le ore di luce tendono ad aumentare,dopo. Per questo nella Storia ildi inverno è sempre stato associato con la “rinascita” del Sole, ovvero con la luce che vince sulle ...

