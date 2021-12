Solo per oggi il saturimetro certificato CE in offerta con il 51% di sconto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il saturimetro è un dispositivo medico non invasivo che, anche secondo la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, tutti dovrebbero avere in casa: infatti, questo strumento... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilè un dispositivo medico non invasivo che, anche secondo la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, tutti dovrebbero avere in casa: infatti, questo strumento...

Advertising

AlbertoBagnai : Come abbiamo sempre sostenuto, il vaccino lo fai per te (possibilmente solo se vuoi), il tampone lo fai per gli alt… - GuidoDeMartini : ?? TAMPONE OBBLIGATORIO ANCHE X I VACCINATI ?? Arriva la CAPORETTO per chi aveva sostenuto che col PASS si è tranquil… - GassmanGassmann : La probabile estensione del green pass solo se vaccinati ad altre categorie lavorative, spero includa anche i set c… - ErDuca79 : RT @ArmoniosiAccent: Per Guido #Rasi, ex capo dell'EMA e consigliere di #Speranza, la Tachipirina è un antinfiammatorio. La Tachipirina è u… - polveredystelle : RT @InMonsterland: @albertosorge Veramente dovrebbe essere un ottimo modo per capire che il governo sta giocando con le vite di tutti, non… -